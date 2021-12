Guinea päritolu Muri teenib koos vennaga elatist jõuluturul turistidele magneteid ja T-särke müües. Eesmärk on lõpetada meditsiinikool ning saada õeks. FOTO: Andres Haabu

Igal aastal riskivad miljonid inimesed enda eludega, et pääseda Saksamaale. Miks on sellest riigist saanud põgenike jaoks unistustemaa? Kas sinna põgenenute unistused on täitunud? Vaata videost, kuidas elavad aastate jooksul Saksamaale pääsenud migrandid täna.