Johnsonit süüdistatakse taas koroonareeglite rikkumises

Peaministrit on tabanud kriitikatulv mullu 18. detsembril Downing Streetil väidetavalt peetud ebaseadusliku jõulupeo tõttu. Ta on jõudnud korduvalt öelda, et talle kinnitati koosviibimise vastavust tollastele koroonareeglitele, ja teatanud sisejuurdluse algamisest.