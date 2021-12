Uus-Kaledoonia hääletas Prantsusmaa koosseisu jäämise poolt

Osalusprotsent oli 43,90. Iseseisvuse poodajad boikoteerisid hääletust. Nad nõudsid, et referendum lükataks septembrisse, sest koroonapandeemia tõttu ei olevat võimalik ausat kampaaniat läbi viia. Prantsuse valitsus ei olnud siiski referendumi edasilükkamisega nõus, öeldes, et viiruse levik on nüüdseks pidurdunud ja nakatumisnäitaja on langenud 80-100-ni 100 000 inimese kohta.