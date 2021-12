Räägime siis naistest. Tundub, et sellest peab rääkima. Eriti Afganistanis. Peale Talibani võimuletulekut on see olnud ilmselt teema, mis kõige rohkem Läänemaailma Afganistani puhul huvitab. Tundub, et isegi rohkem kui see, kas Afganistanis võib tekkida taas Läänemaailma ähvardava terrorismi pesa.

Kõigepealt sellest, mis tänavatel silma on jäänud. Kabulis on naisi ikka tänaval näha. Ma ütleks, et isegi üllatavalt palju. Mul oli enne siiatulekut üldiselt mulje, et Taliban on käskinud naistel rangelt kodus istuda. Paistab, et nii see pole.