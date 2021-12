Toa suurus on umbes 25–30 ruutmeetrit. Tsementseinu ei kata mitte miski. Üle tsementpõranda on pooles ulatuses tõmmatud kaks õhukest riidest vaipa, mis tegelikult ei kaitse õhkuva külma eest. Kaht suurt akent katab äärtest auguline kile. Vähemalt on päeval toas valge, sest elektrit seal ei ole. Isegi katus on ühest nurgast tekiga lapitud.