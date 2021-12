Berliin ähvardas Nord Stream 2 peatamisega Ukraina tõttu

Seoses pingelise julgeoleku olukorraga «lepiti ameeriklaste ja endise Saksa valitsuse vahel kokku, et edasise eskaleerumise korral see gaasijuhe tööle ei hakka,» ütles Baerbock Saksa telekanalile ZDF.

Nord Stream 2, mida on toetanud nii Vladimir Putin kui endine Saksa kantsler Angela Merkel, on saanud paljudelt riikidelt kriitikat. USA ja mitmed Ida-Euroopa riigid on mures, et Euroopa muutub projektiga Venemaast liiga sõltuvaks.