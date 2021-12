Berliin: Nord Stream 2 ei hakka tööle eskaleerumise korral Ukrainas

Seoses pingelise julgeoleku olukorraga «lepiti ameeriklaste ja endise Saksa valitsuse vahel kokku, et edasise eskaleerumise korral see gaasijuhe tööle ei hakka,» ütles Baerbock Saksa telekanalile ZDF.

Roheliste kaasjuht Baerbock sõnas oktoobris, et Läänemere all hiljuti valminud Nord Stream 2 gaasijuhtmele ei tohiks vähemalt esialgu üldse kasutusluba anda, kuna täidetud pole Euroopa õiguses sätestatud nõue, et torujuhtme haldaja ja gaasi tarniaja peavad olema erinevad firmad.