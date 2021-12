Sitsiilias otsitakse elumajade varingus kadunuks jäänud inimesi

«Meie poolt on terve riik ning meie päralt on parimad inim- ja tehnoloogilised ressursid. Lootus ei kustu,» ütles Ravanusa linnapea Carmelo D'Angelo Itaalia uudisteagentuuri AGI teatel.

Tuletõrjujad nägid vaeva, et kõrvaldada kõige raskemad materjalid, et pääseda rusude põhja, teatas Itaalia tuletõrje pressiesindaja.

«Probleemiks on suures koguses kivipuru, millega meil tuleb toime tulla, kui me tahame edasi jõuda,» sõnas ta telekanalile RaiNews24. Tööd üritatakse teha nii, et see ei tooks kaasa uusi varinguid, lisas ta.