Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis viibib täna Brüsselis, kus hoiatas, et Venemaa on valmistumas sõjaks.

​«Mul on tunne, et me ei suhtu sellesse täie tõsidusega,» ütles Landsbergis täna ajakirjanikele Brüsselis toimunud välisministrite kohtumisel.