Täna Austraalia pealinnas Canberras visiidil olnud president Moon ütles, et kõik osapooled on põhimõtteliselt valmis rahuleppele allkirjad panema. Moon aga möönis, et Põhja-Korea üks nõuetest sõja lõpetamiseks on USA vaenuliku tegevuse lõpp.