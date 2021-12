Ajakiri Time nimetas aasta inimeseks Elon Muski

«Aasta inimene tähistab mõjukust ning sel aastal on vähestel inimestel olnud elule Maal ja võimalik, et ka mujal, suurem mõju kui Elon Muskil,» ütles Time´i peatoimetaja Edward Felsenthal.

«Meie huvi seoses Teslaga on alati olnud olla eeskujuks autotööstusele ning lootus, et nemadki hakkavad tootma elektriautosid, et saaksime kiirendada üleminekut kestlikule energiale,» ütles Musk aasta inimese intervjuus ajakirjale.