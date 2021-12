Täna käisime Jalalabadis asuvas Nangahari provintsi regionaalhaiglas, mis on provintsi suurim haigla. Tervishoid ja haridus on lisaks majanduse kokkukukkumisele ning massilisele vaesumisele praegu Afganistani suurimad probleemid. Haiglates on suur puudus ravimitest ja meditsiinivahenditest. Arste õnneks pidavat jätkuma, vähemalt meie külastatud haiglas.