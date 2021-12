INTERVJUU ⟩ Ungari Eesti saatkonna endine asejuht: Ungari opositsioon asub ühel jõul hävitama Orbáni süsteemi

Kriitikute sõnul on Ungari demokraatia saanud Orbáni ajal tagasilöögi ja riik on autoritaarsel kursil, kuid valimiste eel on siiski tunda entusiasmi, ütles Brüsselis Euroopa Föderalistide Liidu korraldatud demokraatia ja õigusriikluse konverentsil Postimehele Eszter Nagy, kes on varem töötanud Ungari Eesti saatkonna asejuhina ja praegu juhib Euroopa Föderalistide Liidu Ungari haru.