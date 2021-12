Vene ülemkohus arutab Memoriali sulgemist

Süüdistajate hinnangul on organisatsioon sooritanud rikkumisi seoses oma «välisagendi» määratlusega. Memorial loodi 1989. aastal Nõukogude Liidu teisitimõtlejate poolt, kelle seas oli ka Andrei Sahharov.

Kümned toetajad kogunesid teisipäeval ülemkohtu hoone ette Moskva kesklinnas, et Memoriali poolt meelt avaldada. Lähedal seisid kaks politseikaubikut.

«Memoriali alles jätmine on vajalik, et me mõistaksime, kus me elasime, kus meie vanemad elasid ja kuhu me ei tohi naasta,» ütles üks toetajatest.

Meeleavaldajast arsti sõnul ei taha võimud, et inimesed mõtleksid selle peale, mis Venemaal toimub, kuna see on hirmus.

Memoriali advokaat Grigori Vaipan ütles esmaspäeval, et organisatsioon võib juba teisipäeval kinni minna.

Grupi toetajate sõnul tähendaks selle sulgemine nõukogudejärgse demokratiseerumise protsessi lõppu Venemaal.

Prokuröride sõnul pole Memorial kasutanud «välisagendi» määratlust korrektselt.

Nõndanimetatud välisagendid peavad teavitama oma määratlusest kõikide kirjatükkide, sealjuures sotsiaalmeediapostituste juures.

Pärast protsessi algust 25. novembril palusid aktivistid president Vladimir Putinilt, et ta sekkuks ühenduse poolel. Vene liider ütles aga oma inimõiguste nõukogus, et Memorial on toetanud «äärmus- ja terroriorganisatsioone».