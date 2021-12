Euroopa Komisjoni ettepanek: kontrolli taaskehtestamine sisepiiridel jäägu viimaseks abinõuks

Siseasjade voliniku Ylva Johanssoni sõnul on pandeemia on selgelt näidanud, et Schengeni ala on ELi majanduse ja ühiskonna jaoks väga tähtis. «Tänaste ettepanekutega tagame, et piirikontroll kehtestatakse viimase abinõuna, ühise hindamise alusel ja ainult nii kauaks kui vaja. Me anname liikmesriikidele vahendid nende ees seisvate probleemide lahendamiseks. Samuti tagame, et ELi välispiiri hallatakse ühiselt, sealhulgas olukordades, kus rändajaid kasutatakse poliitilistel eesmärkidel,» sõnas Johansson.