ÜLEVAADE ⟩ CDU otsib uut juhti ja kurssi vana kaadri seast

Kui eelmisel kahel korral on CDU pealiinist märksa parempoolsem neoliberaal Merz napilt kaotanud – 2018. aasta lõpus Annegret Kramp-Karrenbauerile ja vähem kui aasta eest Armin Laschetile, kes mõlemad esindasid n-ö Merkeli leeri –, siis nüüd on poliitik veendunud, et saab oma tahtmise. «Olen optimistlik, et sel korral asi õnnestub. Olen alati teadnud, et ilmselt on mul CDU liikmete seas suurem toetus kui delegaatide hulgas,» lausus Merz läinud nädalal usutluses n-tv-le.