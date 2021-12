Ukraina kriis vajutab templi järjest kõigile ELi kohtumistele

Kuuest riigist üks – Valgevene – on esindatud tühja tooliga, sest pärast juba pikka aega kaunis jahedaid suhteid teatas Minsk tänavu suvel ise, et peatab osaluse ELi idapartnerluses. Kaks – Armeenia ja Aserbaidžaan – on just lõpetanud omavahel sõja. Ja siis kolm – Gruusia, Moldova ja Ukraina – on moodustanud omaette ambitsioonikate bloki.