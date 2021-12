USA seadusandjad kutsusid Bidenit kohtuma dalai-laamaga

Alates George H.W. Bushist 1991. aastal on iga ametisolev USA president kohtunud Tiibeti vaimse juhiga. Ainsaks erandiks oli Donald Trump.

86-aastane dalai-laama on viimasel ajal vähendanud reisimist.

Kui dalai-laama ei saa reisida, peaks Biden saatma asepresident Kamala Harrise või mõne teise kõrge ametniku Indiasse, kus Nobeli rahupreemia laureaat on elanud alates pagemisest Tiibetist 1959. aastal, märkisid seadusandjad.

Dalai-laama ei külastanud Washingtoni Trumpi ametiajal ning koroonapandeemia on häirinud reisimist, piirates võimalusi kohtumiseks.

Trumpi kunagine riikliku julgeoleku nõunik John Bolton on öelnud, et president avaldas vastuseisu, kui USA tollane suursaadik ÜRO-s Nikki Haley palus kohtumist dalai-laamaga. Trump olevat kartnud, et Haley võib nurjata kaubandusleppe Hiinaga.