Rühm Prantsuse seadusandjaid saabus viiepäevasele visiidile Taiwani

Tegemist on sel aastal juba teise Prantsuse delegatsiooniga, kes Taiwani külastab.

Hiina peab Taiwani endale kuuluvaks ning on lubanud selle millalgi tagasi võtta, kasvõi jõudu kasutades.

Samuti on Peking teinud suuri jõupingutusi Taipei isoleerimiseks maailma areenil ning peab vastuvõetamatuks Taiwani nimetamist riigiks.

Taiwani kaitseminister on hoiatanud, et sõjalised pinged Taipei ja Hiina vahel on nelja aastakümne suurimad.