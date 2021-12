ÜRO: Taliban vastutab rohkem kui 70 kohtuvälise tapmise eest

ÜRO inimõiguste juhi asetäitja Nada Al-Nashif ütles, et on sügavalt mures jätkuvate teade pärast selliste tapmiste kohta, kuigi Taliban kuulutas pärast võimuletulekut 15. augustil välja amnestia.

Talibani välisministeeriumi kõneisik Abdul Qahar Balkhi ütles, et valitsus on täielikult pühendunud amnestiamäärusele. Ta eitas endise administratsiooni töötajate tagakiusamist.

Al-Nashif, kes teavitas nõukogu ÜRO inimõigusjuhi Michelle Bachelet' nimel, ütles, et tapetud on palju džihadistliku Islamiriik-Khorasan liikmeid. See rühmitus on Talibani peamine vaenlane.