Leedu kutsub Taiwani tüli tõttu Hiina saatkonna juhi koju

«Leedu on valmis jätkama dialoogi Hiinaga ja taastama saatkonna funktsioonid täielikult, kui jõutakse mõlemale poolele kasulikult kokkuleppele.»

Hiina viis novembris diplomaatilised sidemed Leeduga madalamale tasemele ja lõpetas viisade väljastamise. Sellega protestiti Vilniuse otsuse vastu lubada Taiwanil avada Leedu pealinnas esindus oma nime all.

Hiina on nime «Taiwan» igasuguse ametliku kasutamise vastu, sest kardab, et see suurendab saare legitiimsust rahvusvahelisel tasandil.