Google'il on mitmeid kontoreid üle kogu maailma. Pildil on näha Dublinis asuvat kontorit. FOTO: PAUL FAITH / AFP / Scanpix

Google on oma töötajatele teada andnud, et nad peavad ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerima 18. jaanuariks või leppima aina tõsisemate tagajärgedega, muuhulgas palgavähendamise ning lõpuks ka vallandamisega, vahendab CNBC.

CNBC valdusesse sattunud Google sisememos on kirjas, et ettevõte hakkab võtma ühendust nende töötajatega, kes polnud 3. detsembriks tõestanud, et nad on vaktsineeritud.