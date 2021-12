Intervjuu ⟩ Lété: kui võitlus puhkeb, peab Ukraina sõdima üksi

Mängu nimi siin Brüsselis paistab praegu olevat Venemaa heidutamine mitte tegema seda, mida iganes ta võiks tahta teha Ukraina vastu. Mis on kõige mõjusamad sammud, mis on astutud, või lubadused, mis on antud juhuks, kui Venemaa peaks seal midagi tegema?

Kui meie laseme asjadel juhtuda Ukrainas, tunneb Venemaa, et tal on jõudu esitada uusi nõudmisi, mis puudutavad isegi veel rohkem Euroopa südamaad. Järgmine sihtmärk võiks olla Baltimaad või Poola. Mistap on väga tähtis peatada nüüd kohe igasugused katsed destabiliseerida selliseid riike nagu Ukraina, Poola või Euroopa idaserv laiemalt.

Minu hinnangul on Euroopa vastus siiani olnud üsna tagasihoidlik. See on põhinenud suuresti poliitilistel sõnumitel ja sanktsioonidega ähvardamisel. Kuigi mul on hea meel, et seda on tehtud koordineeritult USAga ja Atlandi-ülene koostöö on uue administratsiooniga palju efektiivsem kui vanaga.