Kabuli ja ükskõik millise Afganistani linna keskkonna lahutamatu osa on Talibani patrullid ja kontrollpunktid. Ja need pole enam need nummid ja naeratavad taliibid, kellega me pidasime mesinädalaid Jalalabadis.

Talibani kontrollpostid Kabulis on ühed väga liikuvad nähtused. Need tekivad ja kaovad vastavalt vajadusele. Tähtsamate asutuse ümber on need rohkem alalised, aga mujal võib olla nii, et sõidad ühe suunas ja postis peetakse sind kinni, tuled tunni aja pärast tagasi ja post on juba kadunud.