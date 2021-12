Leedu Hiina saatkonna ajutine asjur Audra Čiapienė naaseb Vilniusesse, et pidada nõu valitsusega ajal, mil Hiina soovib, et Leedu saatkond Hiinas muudaks nime, kaotades sealt sõna «saatkond,» vahendab LRT.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergise sõnul ei tähenda see, et saatkonda hakatakse sulgema. «Meie diplomaat naaseb koju, sest meil on Hiinaga eriarvamus meie saatkonna nime üle.»