Soome peaminister: ELi hääl peab Ukraina küsimuses kuulda olema

Euroopa Liidu liikmesriigid arutasid seda teemat idapartnerlusriikidega ning küsimus on päevakorras ka tänasel ELi tippkohtumisel.

«Ei saa olla nii, et Venemaa ja USA arutavad selles olukorras otsekui EList mööda,» ütles Marin.

«Me ei tea veel praegu, kuhu Venemaa oma tegevusega püüdleb. On selge, et me peame olema valmis erinevateks võimalikeks olukordadeks,» lausus ta.

Soome president Sauli Niinistö rääkis kolmapäeval telefoni teel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga Ukraina olukorrast ja Euroopa julgeolekust.

Niinistöl olid varem sel nädalal telefonivestlused ka USA presidendi Joe Bideni ja Vene riigipea Vladimir Putiniga.

Soome peaministri sõnul on väga tähtis, et Niinistöl on toimivad ja head kontaktid nii Venemaa, USA kui teiste kesksete tegijatega.