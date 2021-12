Põhja-Koreas on viimase kümne aasta jooksul surma saadetud vähemalt seitse inimest selle eest, et nad vaatasid või jagasid Lõuna-Korea K-popi videoid, mida Põhja-Korea juht Kim Jong-un on nimetanud paheliseks vähiks, vahendab The New York Times inimõigusgrupi Transitional Justice Working Group (TJWG) aruannet.