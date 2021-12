Senat saatis Bidenile 768,2 miljardi dollarise kaitse-eelarve

Eelnõu, mis on saanud iga aasta esindajatekoja ja senati kindla heakskiidu, venis tänavu mitme vaidluse tõttu, sealhulgas eelnõust eraldi seisev katse peatada uiguuri sunnitööliste valmistatud kaupade jõudmine USA turule. Ka see meede on nüüd teel Bideni lauale.

"Eelnõu annab selge sõnumi meie liitlastele, et Ühendriigid on ustav ja usaldusväärne partner; ja meie vaenlastele, et USA sõjavägi on valmis ja võimeline meie huve maailmas kaitsma," ütles senaator James Inhofe Oklahomast.