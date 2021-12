Rostovi kohtu otsus osutas Vene vägede viibimisele Donbassis

«Ma arvan, et see oli teksti autorite viga, sest selline asi ei ole võimalik. Nende isehakanud vabariikide territooriumil ei ole Vene vägesid. Nad pole seal olnud varem ega ole seal ka praegu. Vene relvajõud baseeruvad Vene Föderatsiooni territooriumil,» ütles Peskov.

«Pidevalt osutatakse humanitaarabi. Te teate seda. Neile vabariikidele osutatakse konstantselt abi. Need vabariigid vajavad hädasti humanitaarabi. Kuid tarned, mida on mainitud teie viidatud (artiklis), on välistatud. See on dokumendi koostajate viga,» rääkis Peskov.