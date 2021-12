Väljaõppemissiooni käigus on alates 2016. aastast välja koolitatud ligi 3400 Kesk-Aafrika Vabariigi sõjaväelast, kes on võidelnud riigi stabiliseerimise nimel valitsusvastaste mässulistega.

ELi väljaõppemissiooni on keerulisemaks muutnud sajad Vene agendid, kaasa arvatud erapalgasõdurid Wagneri grupist, kes on riiki alates 2018. aastast saabunud ning on Kesk-Aafrika Vabariigiga lähedast koostööd teinud.