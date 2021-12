Venemaa ei pea vajalikuks koduvägivallaseadust karmistada

Strasbourgis asuv Euroopa inimõiguskohus leidis sel nädalal, et Vene riik ei suuda kaitsta naisi koduse vägivalla eest, mille ulatus on jahmatav.

Venemaa dekriminaliseeris 2017. aastal mõned koduvägivalla liigid, klassifitseerides need kuriteo asemel haldusrikkumiseks.

Aktivistide sõnul peaks inimõiguskohtu otsus ajendama rahvaesindajaid seadusesse muudatusi tegema, aga Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov purustas neljapäeval selle lootuse, öeldes, et olemasolevatest seadustest piisab.

"Kahetsusväärseid ja traagilisi juhtmeid muidugi esineb," tõdes ja ja lisas, et ei soovi kohtuotsust kommenteerida.

Euroopa inimõiguskohus andis teisipäeval Venemaale käsu maksta hüvitist neljale naisele, kelle partnerid läbi peksid, nii et nad pääsesid napilt eluga, kuid kelle kaebust politsei kuulda ei võtnud.

Naine ütles, et on otsusega rahul ja loodab, et Venemaa seda kuulda võtab.