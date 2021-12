Tornaadosid võib Põhja-Ameerikas esineda aasta ringi, ka talvekuudel. Siiski on põhjapoolkeral tornaadode kõrghooaeg enamasti kevadel ja suvel ning nende esinemise kõrghetked on sageli mais ja juunis. Detsembris on üldine õhuringlus kevade ja suvega võrreldes hoopis teistsugune, seepärast esineb tornaadosid siis vähem.