KOMMENTAAR ⟩ Hondurase pilves selgimistega tulevik

Asfura ütles kohalikus televisioonis, et külastas Castrot ja tema perekonda. «Nüüd tahan öelda avalikult, et õnnitlen teda triumfi puhul ja valitud presidendina,» ütles Asfura. «Soovin, et Jumal valgustaks ja juhiks teda nii, et tema valitsusaeg tooks kõigi honduraslaste jaoks parima.»