EL-i seadusandjad tahavad sanktsioone Memoriali represseerimise pärast

Dokumendis kutsuti «Venemaa võime üles loobuma viivitamatult kõigist Memoriali vastu esitatud süüdistustest ja tagama, et Memorial saaks jätkata turvaliselt oma tähtsat tööd ilma riigi sekkumiseta».

Resolutsioonis paluti Brüsselil «kehtestada EL-i üleilmse inimõiguste sanktsioonirežiimi raames sanktsioonid Venemaa ametnikele, kes on seotud Memoriali ebaseadusliku represseerimise ning selle organisatsioonide ja liikmete vastu algatatud kohtumenetlustega».

Memoriali kohtuprotsess – mille ülemkohus teisipäeval aasta lõpuni peatas – on üks jõulisemaid Moskva samme kodanikuühiskonna ja opositsioonirühmituste ulatuslikul mahasurumisel.

Rühmituse toetajad väidavad, et selle sulgemine tähendaks Venemaa postsovetliku demokratiseerimisprotsessi ajastu lõppu.

Pärast protsessi algust 25. novembril palusid aktivistid president Vladimir Putinilt, et ta sekkuks ühenduse poolel. Vene liider ütles aga oma inimõiguste nõukogus, et Memorial on toetanud «äärmus- ja terroriorganisatsioone».