Kuu aega pärast Talibani võimuvõtmist Afganistanis ütles üks usbekist ekspert mulle: «Amudarja [jõgi] pole lihtsalt geograafiline piir [Afganistani ja Kesk- Aasia vabariikide vahel], see on ajajoon. Kui see ületada, siis satud teise sajandisse, 19. sajandi keskpaika. /.../ Nad elavad nagu meie vanavanaisad.»

Ma mõtlesin, et ta peab silmas inimeste mentaalset ja kultuurilist erinevust siin- ja sealpool Amudarja jõge. Aga tuli välja, et see peaaegu kahe sajandi suurune vahe on ka täiesti karmilt väline.