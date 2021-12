INTERVJUU ⟩ Energeetikaekspert: uut hinnahüpet võime näha juba järgmisel talvel

Tellijale

Keda tuleb süüdistada praegustes energiahindades ja keda mitte?

Nende energiahindade taga on palju asjaolusid.

Alustada tuleks sellest, mida ei tohiks süüdistada – üleminekut süsinikuvabale energiasüsteemile. Ma väidaksin hoopis vastupidist: meie energiaüleminek pole piisavalt kiire ja seetõttu mõjutabki Euroopat praegu gaasihindade tõus. Lisaks on EL sõltuv gaasiimpordist, eriti just Venemaalt, kust tuleb kolmandik Euroopa gaasist.

Kui me läheme tegelike hinnakergitajate juurde, siis esimene neist on majanduslik kontekst. Pärast 2020. aasta nõudluse kukkumist nägime tänavu üle maailma majanduslikku taastumist. See on kasvatanud nõudlust energia järele ja tekitanud suurema konkurentsi gaasile.

Teine faktor on midagi, mida me tegelikult kontrollida ei saa – ilmastiku kõikumine. Eelmine talv oli väga külm, sellele järgnes väga soe suvi metsatulekahjudega üle Euroopa – need mõlemad tähendasid ka suuremat nõudlust energia järele.

Suvel tavaliselt gaasivarusid täiendatakse, sest siis on nõudlus pisut väiksem. Kuid kuumalainete tõttu kasvas vajadus jahutuse järele, mis nõudis elektrit, mis omakorda tähendas, et gaas tarbiti kohe ära, see ei kogunenud mahutitesse. Selle tõttu on gaasivarud nüüd väiksemad, kui nad sel aastaajal olema peaksid.

Ning siis on veel paar faktorit. Üks neist on see, et tänavu suvel oli tuule kiirus väiksem, eriti Põhja-Euroopas. See tähendas tuuleenergeetika väiksemat tootlikkust ja kui sealt tuleb vähem energiat, tuleb seda ilmselgelt hüvitada. Gaasijaamu on seepärast vaja, et need ei sõltu sellest, kas tuul puhub või päike paistab – need on vajaduspõhised kompenseerivad energiaallikad.

Teine aspekt, mis hinnatõusu selgitab, eriti just sügisel, olid mõningad tehnilised probleemid maagaasi puurimisega nii Venemaal kui ka Norras. Selliseid asju juhtub, tavajuhul on need hallatavad, aga kui kõik juhtub samal ajal, tekitab see lisasurve energiasektorile.

Kõik need asjad ei mõjutanud mitte ainult gaasihinda, vaid tulid esile ka kõrgetes elektrihindades suuremas osas Euroopas. Mõnele inimesele võib see olla pisut segadust tekitav. Et kas see tähendab, et Euroopa elekter tuleb peamiselt gaasist? Ei, aga gaas on praegu viimane elektri tootmise võimalus.