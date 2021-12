Austria parlament seadustas eutanaasia

Põhiseaduskohus andis aasta eest valitsusele korralduse tühistada olemasolev keeld surmaabile, mis on karistatav viie aasta pikkuse vangistusega.

Vastavalt seadusele saavad täiskasvanud, kes on ravimatult haiged ja suremas või kannatavad ravimatu tervisliku seisundi käes, soovi korral abi oma elu lõpetamiseks.

Kaks arsti peavad hindama igat surmaabi juhtumit, sealjuures üks arst peab olema pädev palliatiivses ravis.

Üks nende kohustustest on selgitada välja, kas patsient jõudis oma otsuseni sõltumatult.

Lisaks peab mööduma vähemalt 12 nädalat, et hinnata, kas eutanaasiat ei soovita lahendusena ajutisele kriisile. See periood lühendatakse kahele nädalale, kui patsient on haiguse «surmavas faasis».

Ettepanekut analüüsisid eksperdid, enne kui see esitati parlamendile.

Valitsus on eraldanud vahendeid palliatiivse ravi välja arendamiseks, selleks, et tagada, et keegi ei valiks surma, kui on olemas muud võimalused, ütles justiitsminister Alma Zadić.