Slovakkia politsei pidas kinni ekspeaminister Robert Fico

Slovakkias on hetkel keelatud enam kui kuue inimesega rahvakogunemised. EL-i liikmesriigi COVID-19 haigestumus on hetkel üks maailma kõrgeimaid.

«Mind peeti kinni ja süüdistati ässitamises. See on absurdne. See on demokraatia lõpp. Ma ei ässitanud midagi,» ütles Fico ajakirjanikele pärast vabastamist.