USA eksperdid soovitasid mRNA vaktsiine J&J asemel

Johnsoni vaktsiini on varasemalt kiidetud, kuna seda saab säilitada soojematel temperatuuridel ning kuna see pakkus varasemate viirusevariantide puhul kaitset pärast vaid esimest süsti.

Hilisemad tõendid viitasid aga sellele, et vaktsiin on seotud tromboosiohuga, iseäranis raseduseas naistel. Võimud peatasid ning seejärel lubasid vaktsiini kasutamist aprillis. Pärast seda on olnud tegemist populaarsuselt kaugelt kolmanda vaktsiiniga ameeriklaste seas.