USA kehtestas Hiinale uued kaubanduspiirangud uiguuride õiguste tõttu

USA senat hääletas ühehäälselt täieliku impordikeelu poolt seoses kahtlustega, et Hiina kasutab sunnitöölisi.

«Me teame, et see toimub hirmutava, jubeda kiirusega genotsiidiga, mida me praegu näeme,» ütles senaator Marco Rubio, kes tõi impordikeelu senati ette pärast seda, kui selle kiitis heaks esindajatekoda ning mille president Joe Biden Valge Maja sõnul allkirjastab.