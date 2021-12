Venemaa tahab julgeolekuettepanekutega piirata NATO ja USA tegevust

Ettepanekud, mis Venemaa sõnul on eluliselt tähtsad tagamaks tema julgeolekut, ütlevad, et NATO ei tohi lubada uusi liikmeid USA juhitavasse allianssi ning nõuavad, et uusi sõjaväebaase ei rajataks endistesse NSV Liidu vabariikidesse.

Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles dokumente tutvustades, et Venemaa on valmis pidama USA-ga koheselt julgeolekukõnelusi, kasvõi juba laupäeval.

Ettepanekutes öeldakse, et Vene Föderatsioon ja kõik pooled, kes on 27. maist 1997 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigid ei paiguta sõjaväge ega relvastust ühegi teise Euroopa riigi territooriumile lisaks vägedele, mis olid sellel territooriumil 27. mail 1997. Moskva märgib, et see areng võib aset leida kõigi poolte nõusolekul erandjuhtudel elimineerimaks julgeolekuohtu ühele või mitmele poolele.