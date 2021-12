Põhjala ja Balti kaitseministrid: Venemaa on suurim sõjaline oht

Samuti olid kaitseministrid ühel meelel, et Vene Föderatsiooni seatud tingimustega ei saa Lääne riigid mingil tingimusel nõustuda.

«Tänaseks näeme, et Venemaa agressiivne hoiak vaid süveneb ja jätkuv eskaleerimine on tõsiseks ohuks nii Ukraina kui kogu Euroopa julgeolekule,» ütles kaitseminister Kalle Laanet. «On erakordselt oluline, et nii meie regiooni kui ka kõigi liitlaste olukorrapilt oleks ühtne ja koostöö tugev, mistõttu arutame olukorda täna ja järgmistel päevadel erinevates formaatides,» lisas kaitseminister.