Selleks on Ezatullah Zawab (55), kellega me kohtusime Kabuli äärelinnas tema väikses poekeses õlilambi valgel, mis ainult rõhutas meie konspiratiivset kohtumist. Ezatullah nimelt ei salli Talibani ning julgeb sellest avalikult rääkida. “Taliban on islami jaoks häbi. Taliban häbistab islamit,” on tema seisukoht.

Pealkiri on muidugi viide ühele kõige huvitavamale eesti keeles ilmunud raamatule Afganistanist – norra naisajakirjaniku Asne Seierstadi “Kabuli raamatukaupmehele”. See ülemaailmseks bestselleriks saanud non-fiction ilmus eesti keeles 2005. aastal. Norra ajakirjanik elas Kabulis ühe raamatukaupmehe juures peale taliibide kukutamist 2001. aastal ja kirjutas nähtust-kuuldust raamatu. Raamat on hea, aga tekitas selle kangelastele edaspidises elus ka palju probleeme. Lugeda soovitan igal juhul.

Intervjueerimas poeeti ja raamatukaupmeest Ezatullah Zawabi (vasakul). Nagu näha, siis ainus valgusallikas on õlilamp. Esimest korda elus teen intervjuud õlilambi valguses. FOTO: ERIK PROZES/Postimees

Aga lähme tagasi meie ja Ezatullahi romantilise kohtumise juurde. Elektrikatkestused olid Kabulis muide väga tavalised asjad. Elekter läks iga päev mitu korda ära 15-30 minutiks. Õnneks tuli alati tagasi nagu Lassie.

“Meil on ühekorraga lootus ja lootusetus,” rääkis Ezatullah oma poja Ataullahi ja õepoja Burhanullahi seltskonnas (mõlemad poisid aitavad teda poes). “Hea, et saime eelmisest valitsusest ja selle inimestest lahti, meil pole enam seda tohutut korruptsiooni – see annab lootust. Nagu ka see, et kuritegevus on vähenenud. Aga väga paljud meie parimad inimesed, intellektuaalid, on siit lahkunud, see on suur probleem, see jätab meid kauaks pimedusse, see on meie lootusetus. Intellektuaalid ei peaks riigist lahkuma, kui nad päriselt hoolivad oma riigist. Maailma ülesanne on veenda Talibani, et need, kes on veel jäänud, võetaks valitsusse, et majanduse olukord paraneks.”

Ezatullah Zawab oma raamatute keskel, mida keegi ei osta enam. FOTO: ERIK PROZES/Postimees

Mis vahe on tänasel Talibanil selle Talibaniga, kes oli esimest korda võimul 20-25 aastat tagasi? Ezatullah oli sel ajal tudeng. “Nad pole enam nii ranged. Nad ei mõõda enam tänavatel meeste habeme pikkust (nö religioonipolitsei kontrollis siis tänavanurkadel, et habe oleks vähemalt rusikapikkune, liiga pikad juuksed aeti kohapeal kääridega maha-JP), nad ei sunni inimesi kogu aeg palvetama,” rääkis raamatukaupmees.

Annab see lootust, et Taliban valitseb seekord mõõdukamalt? “Ei tea. Niikaua kuni Afganistanis pole taastatud sõnavabadus, ma ei usu nende lubadusi. Ma kardan, et päeva lõpuks jõuavad nad oma tegudega jälle sinna, kus nad olid 1990-ndate lõpus,” ütles Ezatullah, kes eelmise võimu ajal andis välja kord kahe kuu tagant ilmunud darikeelset ajakirja Meena poliitikast, kultuurist ja spordist. Tiraaž oli korralik – 5000-6000 eksemplari. Talibani võimuletuleku järel pidi ta ajakirja väljaandmise lõpetama, kuna seal kirjutati naiste ja tüdrukute teemal, kinost, teatrist. Need pole Talibani meelest teemad, millest peaks kirjutama.

Samas arvas Ezatullah, et kui rahvusvaheline üldsus võtaks Talibani nö omaks, tunnustaks neid Afganistani ametliku võimuna, siis Taliban võib leebuda ning muutuda veidi mõõdukamaks.

Maailma peaks Afganistani Ezatullahi sõnul kindlasti aitama, hoolimata Talibanist. “Maailm peaks olema nagu küla,” rääkis ta. “Kui ühes majas on häda, siis teised peavad seda perekonda aitama. Afganistan on praegu suures hädas (peab silmas humanitaarolukorda ja ähvardavat nälga-JP), maailm peaks meid aitama. Paljud inimesed on praegu reaalselt suures puuduses ja isegi näljas. Kuidas Taliban saab neid aidata? Neil endil pole raha, kuidas nad saavad inimesi aidata?”

Ezatullah on lisaks raamatutega kauplemisele (praegu on sellega keeruline, sest inimestel pole raha isegi süüa osta, kes ostab sellises olukorras raamatuid või õpikuid?) ka tuntud poeet, kirjanik ja stsenarist. Ta on puštu keeles avaldanud neli luuleraamatut, mõned neist on tõlgitud ka farsi keelde (seda räägitakse Iraanis, Tadžikistanis, Afganistanis, kus see on dari keele nime all lingua franca). Kohalikus Samsha TV-s kirjutas ta stsenaariumit väga popile komöödiashow´le.

Ezatullah kirjutab mulle pühendust oma puštukeelsesse luulekogusse. Selja taga istub ta poeg Ataullahi ja kõige taga seisab õepoeg Burhanullah, kes teda poes aitavad. FOTO: ERIK PROZES/Postimees

Ezatullah uskus, et vähemalt mõneks ajaks jääb Afganistanis rahulikuks. Mingit uut kodusõda ei tule. Tuleb suhteline rahuaeg nagu oli see ka Talibani esimese võimu ajal 1997-2001. “Uue kodusõja võimalusi ma praegu ei näe. Islamiriik pole selleks võimeline, sest nad koosnevad välismaalastest, keegi ei toeta neid siin,” rääkis raamatukaupmees.

Talibani-vastase uue Põhja Alliansi (Afganistani tadžikid ja usbekid-JP) sündi ta ka ei usu. “Nad tegid kohutavaid asju, kui nad olid võimul, mida Lääs võib olla ei tea nii hästi, inimesed ei toeta neid ka enam ammu,” rääkis Ezatullah. Ta pidas silmas Põhja Alliansi juhitud valitsust modžaheedide kodusõja ajal aastatel 1992-1996. Põhja Allianss korraldas sel ajal tõepoolest mitu kohutavat veresauna, millest kõige tuntum on hazaaride masstapmine Kabulis 1994. aastal.

Näljaülestõuse Ezatullah samuti ei usu. “Meie inimesed pole selleks valmis, nad kardavad Talibani. Pealegi on Talbanil palju toetajaid lihtrahva hulgas,” kinnitas Ezatullah.

Talibani võimuletulekuks tegid Ezatullahi veendumusel põhitöö ära ameeriklased: “Nemad pidasid nendega otseläbirääkimisi Dohas, jättes tollase valitsuse täiesti kõrvale. Eelmine valitsus oli tohutu tipukorruptsiooni tõttu nii nõrk ja ebapopulaarne, et piisas väikesest tõukest, et see kokku kukkus. Kui ameeriklased jäid nõusse (võimu üleminekuga), siis oli see Talibanile juba väga lihtne ülesanne.”

Ameeriklased ja teised maailma suurriigid on Ezatullahi veendumuse järgi ka praegu Afganistanis hoolega ametis. “Maailma suurriikide luured teevad Afganistanis väga head tööd oma huvide kaitsmisel, aga kannatab selle all kõige rohkem Afganistani rahvas,” väitis ta. “Islamiriigi taga on täiesti kindlalt ameeriklased, neil on ka omad huvid ja omad inimesed Talibanis. See on kõik väga keeruline mäng.”

Suur mäng, Big Game, kestab Afganistani ümber juba 19. sajandi keskpaigast. Algas see Venemaa ja Briti impeeriumi vahel, aga aja jooksul pole see mäng sugugi lõppenud, vaid vastupidi, juurde tuleb pidevalt uusi mängijaid. Nagu ameeriklased, Hiina, Pakistan, Iraan. Miks? Vaadake kaardil Afganistani asukohta, kes pole seda veel teinud. Geograafia seletab paljusid asju.

Ameeriklasi muide vihkavad Kabulis paljud. Ma pole veel kohanud kedagi, kes neid ei sajataks. Ma saan aru, et peamiselt on see pettumus, et ameeriklased nad niimoodi äkitselt maha jätsid. Umbes nii nagu vahva kutsikana majja võetud loom tõstetakse ukse taha, kui temast saab täiskasvanud koer.

Intervjueerin Kabuli ühte paljudest tänavakaupmeest Delorahi. FOTO: ERIK PROZES/Postimees

“Ameeriklased lõhkusid meie maa,” ütles üks kümnetest tuhandetest Kabuli tänavakaupmeestest Delorah (40). “Nüüd on vähemalt meil ohutu, ei ole plahvatusi, ei ole sõda. Nüüd pole küll kellelgi raha, aga nüüd ma ei karda, kas ma jõuan õhtul koju. Ükskord läheb nagunii ka paremaks. Insallah!”

Seitsme lapse isa Delorah teenib raha sellega, et ostab rahapuuduses inimestelt asju ja müüb neid edasi. Nii teenib enda sõnul päevas 300-500 afgaani (2,5-4 eurot), aga mõni päev ei teeni midagi. Ütleb, et võrreldes paljude teistega saab tema veel hakkama.

Kuidas enamus hakkama saab, on igal juhul mõistatus. Aga see on igal pool nii vaestes Kesk-Aasia riikides. Kõik kurdavad ümberringi, kui halb ja raske on elu, aga kõik saavad kuidagi hakkama. Neil on kõvasti nö sisemisi ressursse, mida väljaspoolt tulnud inimene ei näe, ei saa aru, ning ei tasu üldse alahinnata ka selliste ühiskondade sisemist solidaarsust, millest kirjutasin veidi ka eile.

Valuutavahetus Jalalabadi turul. Afgaani kurss dollari suhtes langeb kogu aeg. FOTO: Erik Prozes

No näiteks elektri eest tuleb majapidamise peale väidetavalt maksta 2000-3000 afgaani (16-24 eurot) kuus, talvel kaks korda sama palju. Kuulates nende jutte nende sissetulekutest pole üldse võimalustki, et suurel osal peredel oleks raha selle jaoks. Eriti, mida kõik kinnitasid, et mittemaksmise korral ollakse väga ranged: kaks kuud maksmata ja oled elektrist ilma. Kui pimedaks läks, siis me vaatasime oma hotelli rõdult linna ning ausalt öeldes oli jah üsna vähe valgustatud aknaid kesklinnas. Kas nad tõesti istuvad enamuses õhtuti pimedas? Sellele ongi jäänud vastus saamata, aga hästi ma seda ei usu… Nende nutikusel pole tegelikult piire, küllap on ka mittemaksjad endale kuskilt elektri vedanud.

Autode ja korterite hinnad olevat Kabulis kõvasti kukkunud peale Talibani võimuletulekut, kuna palju inimesi sõitis ju riigist minema ning kohalejääjatel pappi pole. Hea aeg Afganistani investeerimiseks.

Kolmetoalise korteri saab Kabuli kesklinnas kätte suurusjärgus 50 000 dollari eest. Aasta tagasi oli sellise korteri väärtus 80 000 dollarit.

Meie tõlk sõitis Toyota 4Runner džiibiga, mis oli üsna heas korras. Ta väitis, et veel hiljuti oleks ta saanud selle maha müüa 12 000 dollari eest. Nüüd olevat võimatu seda müüa isegi 5000-6000 dollari eest.

Mobla ja andmeside on poolmuidu. Kabulis on lausa viis moblaoperaatorit. Ostsime kohe kohaliku sim-kaardi. Sellel oli 300 tundi kõneaega ja 5 GB andmesidet. Maksis veidi üle viie dollari. Uskumatu!

Afgaanid pangauste taga järjekorras, et oma raha väljavõtta. selleks on ranged piirangud. FOTO: Reuters/Scanpix

Kabuli linnapildi oluline osa on järjekorrad pankade taga. Sanktsioonide tõttu ei saa välismaalt siia ju raha üle kanda. Inimesed ei saa enam pankadest isegi oma sääste kätte. Raha väljavõtmisel on piirang peal. Kuus saab maksimaalselt välja võtta 30 000 afgaani (240 eurot), ükskõik kui palju sul seal on. Aga sedagi pole lihtne kätte saada. Sestap ka järjekorrad. Inimesed tulevad öösel juba seisma. Täielik 1980-ndate lõpp ja 1990-ndate algus meil ja Venes. Ärimehed mõtlevad igasugu skeeme välja, et kuidagi raha saada. Teenivad need, kes oskavad arvetel seisvat raha sulaks teha. See on siin nüüd terve majandusharu.

Ka dollaritega on huvitav probleem. Tuli välja, et mida suurem rahatäht, seda kõrgema kursiga vahetatakse. Ei ole nii, et mida suurem summa, seda parem kurss. Mida suurem rahatäht, seda parem kurss. 100-dollarina rahatükk maksab 120 afgaani, 50-dollarine sada afgaani, 10- ja 20-sed ainult 50 afgaani. Sul võib olla 200 dollari sajastes ja sa saad 24 000 afgaani, 200 dollari eest 20-dollaristes saad aga vaid 10 000 afgaani. Jube absurdne. Meie tõlgid olid jube pettunud, kui meil 50-dollarised otsa said, nende teenistus kukkus kohe kaks korda. Aga me ei saa midagi teha. Oleks nad siis varem hoiatanud… Ja dollarid peavad olema uued. Rahavahetajad uurivad kõik dollaritükid väga tähelepanelikult üle. Nagu kuskil mingi rebendi leiavad või on nende meelest liiga kortsus, viskavad lihtsalt tagasi. Sellised rahabossid.

Koroona eest ennast kaitsvad Kabuli elanikud maskidega sel kolmapäeval, kui pealinnas tuli maha esimene lumi. ööseks oli linn kaetud päris korraliku lumevaibaga, mis tekitas hommikul liikluses paraja kaose. FOTO: Erik Prozes

COVIDist ka. Kindlasti seda on siin, aga stastikat ei tea. Maskides käiakse päris palju. Ju siis ikka kardavad. Sest mis ravi sa siin ikka saad. Tänases lehes kirjutame ja näitame, milline näeb välja haigla Jalalabadis, mis on regionaalhaigla 1,7 miljonile inimesele. Sinna ei tahaks mingi haigusega sattuda, koroonaga peaksid seal ainult Allahi armule lootma.

Naised Kabulis koroona-vastastes maskides. Nad ei pea enam hidžabi kandma. FOTO: ERIK PROZES/Postimees