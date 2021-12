Putin: Venemaa ei peaks Lääne keskkonnareegleid pimesi järgima

Arenevad majandused on saavutanud tööstusliku progressi tänu tehnoloogiatele, mis on endiselt kasutuses, lausus Putin. Euroopa tahab samas aga kehtestada neile riikidele uued reeglid, ütles ta.

«Nüüd on uued reeglid, mida on neil arenevatel majandustel raske ületada. Koormakem neid nende uute reeglitega. Aga siis nende arenevate majanduste esindajad ütlevad, et me ei jõua teile iial järgi. Te jäätegi meile igavesti nõudmisi esitama,» rääkis Putin.