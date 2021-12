Nuland: USA on valmis kõnelusteks Venemaaga, ent liitlasi kaasates

«Panused on tohutud: riigi suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus, NATO õigus teha ise otsuseid ja kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur. Kaalul on rahvusvahelise süsteemi reeglid, mille kohaselt riik ei muuda oma piire ega dikteeri teistele valikuid,» ütles Nuland.

«Kuid peab olema selge, et kui Moskva ei vali pingeleevendust ja jätkab agressiooni, on sellel tõsised tagajärjed. Me töötame selle nimel, et oleksime ühtsed ja valmis, kui see kurb päev saabub.»