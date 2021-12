Etioopia teatas mitme olulise linna mässulistelt tagasivallutamisest

Konflikt peaminister Abiy Ahmedile ustavate vägede ja Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) mässuliste vahel on põhjustanud sügava humanitaarkriisi ning ÜRO on nõudnud arvatavate kuritarvituste rahvusvahelist uurimist.

Endine armee kolonelleitnant Abiy teatas eelmisel kuul, et asub ise rinnet juhtima, millele on järgnenud valitsuse teated mitme võtmelinna tagasivõitmisest.

Side on konfliktipiirkonnas katkenud ja ajakirjanike juurdepääs piiratud, mistõttu on lahinguväljalt saabuvaid väiteid keeruline kontrollida.

Valitsuse pressiteenistus väitis laupäeval, et Abiy jõududel on õnnestunud saavutada täielik kontroll Sanqa ja Sirinqa üle, aga ka Woldiya, Hara, Gobiye, Robit ja Kobo linnade üle.

«Hävingu eest pääsenud ja põgenevat vaenlasväge... jälitavad meie liitlasväed,» on kirjutatud Facebooki lehel.

Alates oktoobri lõpust on kumbki pool teada andnud erinevate linnade vallutamisest ja tagasivallutamisest.

Võitluse tõttu on enam kui kaks miljonit inimest olnud sunnitud ümber asuma ning ÜRO hinnangul elavad sajad tuhanded näljalähedastes tingimustes. Mõlemad pooled on teatanud suurtest veresaunadest ja vägistamistest.

Kartes mässuliste tungimist riigi pealinna on USA, Prantsusmaa, Suurbritannia ja teised riigid ärgitanud oma kodanikke Addis Abebast lahkuma, ehkki Abiy valitsus kinnitab, et pealinnas on turvaline.