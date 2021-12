Saksamaa hoiatas Venemaad tagajärgede eest Nord Streamile

Läänemere põhjas jooksev gaasitoru peaks kahekordistama odava gaasi tarne Venemaalt Saksamaale, mis EL-i suurima majanduse teatel on vajalik üleminekul kivisöe- ja tuumaenergialt.

Kümne miljardit eurost projekti on aga aastaid vaevanud viivitused ning Poola ja Ühendriikide kriitika.

Ta hoiatas, et midagi pole välistatud, kui Venemaa taas Ukraina territoriaalsest terviklikkust rikub.

«Edasise eskaleerumise korral võib juhtuda, et gaasitoru ei hakka tööle,» ütles välisminister Annalena Baerbock.

«Gaasitoru on aga ehitatud. Selle töölepanek on lahtine ning see otsustatakse kooskõlas Euroopa ja Saksamaa seadustega,» lisas ta