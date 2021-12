Londonis kehtestati omikrontüve leviku tõttu häireseisund

Häireseisund on määratletud kui sündmus, millel on tõsiseid ja erikorraldusi nõudvaid tagajärgi. Häireseisundi kehtestamise eesmärgiks on aidata ametkondadel, sealhulgas näiteks politseil ja kiirabil teineteist toetada, et vähendada teenuste katkemist linnas.