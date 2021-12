Peoskandaali uurinud Briti riigisekretär jäi ise keelatud peoga vahele

Mõte sellest, et poliitikud ja riigiametnikud pidasid Londonis pidu sel ajal, kui kodanikud ei saanud liikumispiirangute tõttu oma lähedastega kohtuda, on inimesed pahaseks ajanud.

Opositsioonilise Tööpartei asejuht Angela Rayner ütles, et Gray ülesandeks on inimeste usalduse taastamine. Üks asi, mis räägib Gray kasuks, võib olla ka see, et aasta tagasi elas ta Belfastis, kus ta töötas Põhja-Iiri rahandusministeeriumis.