Arstid: Saakašvilit on vangistuses piinatud ja halvasti koheldud

Saakašvilil on arenenud mitu neuroloogilist haigust «piinamise, halva kohtlemise, puuduliku arstiabi ja pikaleveninud näljastreigi tõttu», ütlesid teda uurinud arstid.

Arstid ütlesid avalduses, et Saakašvilil diagnoositi muu hulgas posttraumaatiline stressihäire (PTSD) ja potentsiaalselt eluohtlik ajuhaigus Wernicke entsefalopaatia.

Novembris ütles Saakašvili, et teda on vangistuses psühholoogiliselt piinatud. See hõlmas tapmisähvardusi, füüsilist vägivalda ja ärkvelhoidmist.